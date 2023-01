Una scossa di terremoto, con una stima provvisoria compresa tra i 3.1 e i 3.6, è stato registrato intorno alle 14.07 in provincia di Roma. Lo comunica l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia con un tweet. La scossa è stata avvertita in maniera forte nella zona di Tivoli e anche a Monterotondo e nella zona di via Tuscolana.

