Arezzo, 21enne precipita nel vuoto per il cedimento di una staccionata: è grave

Ventunenne precipita nel vuoto facendo un volo di alcuni metri per il cedimento di una staccionata, è grave. È accaduto a Laterina (Arezzo). Secondo una prima ricostruzione il giovane, che stava partecipando ad una festa di Capodanno, si sarebbe appoggiato alla recinzione in legno che cedendo l’avrebbe fatto precipitare. Quando i soccorsi sono giunti sul posto il 21enne sarebbe stato privo di conoscenza. È stato così portato d’urgenza al policlinico Le Scotte di Siena dove è arrivato in prognosi riservata per una serie di traumi riportati nella caduta.

