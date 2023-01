Wizz Air risponde all'attore Sperandeo: "Comportamento aggressivo"

La compagnia aerea Wizz Air risponde all’attore Tony Sperandeo, che nei giorni scorsi aveva raccontato quanto gli era capitato sul volo Milano-Palermo del 26 dicembre, dal quale sarebbe stato allontanato, con l’intervento della Polizia, per avere protestato in seguito a un forte ritardo delle procedure di partenza a Milano Malpensa. L'attore palermitano, tramite lo studio legale Palmigiano e Associati al quale si era rivolto, aveva inoltre diffidato la compagnia aerea e segnalato l’accaduto all’Enac.

Interpellata dall’Italpress, Wizz Air commenta la vicenda: "Wizz Air - si legge nella nota - conferma che un passeggero sul volo W6 5579 da Milano Malpensa a Palermo del 26 dicembre 2022 è stato segnalato come indisciplinato a causa di un comportamento aggressivo. Il personale di bordo ha gestito la situazione come da prassi, il passeggero indisciplinato è stato affidato alla Polizia e sbarcato dal volo - si legge -. Wizz Air si scusa per il ritardo, ma la sicurezza e l’incolumità sono le nostre principali priorità e la compagnia aerea non può tollerare alcun tipo di comportamento offensivo nei confronti dei passeggeri e del personale".

© Riproduzione riservata