Lotteria Italia 2023, primo premio da 5 milioni a Bologna. Pioggia di vincite a Roma

L’Agenzia Accise Dogane Monopoli di Stato ha comunicato le serie e i numeri dei primi cinque biglietti estratti di prima categoria. Il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia va al biglietto Serie D 271862 venduto a Bologna. Il secondo premio da 2,5 milioni di euro va al tagliando Serie L 486158 venduto a Roma. Il terzo premio da 2 milioni di euro è stato vinto dal biglietto Serie L 349605 venduto a Fonte Nuova, in provincia di Roma. Il quarto premio da 1,5 milioni di euro va al tagliando E 004737 venduto a Roma e il quinto e ultimo premio di prima categoria da 1 milione di euro va al tagliando L 492408 venduto a Parma.

- Serie D 271862 venduto a Bologna - Serie L 486158 venduto a Roma - Serie L 349605 venduto a Fonte Nuova (Roma) - Serie E 004737 venduto a Roma - Serie L 492408 venduto a Parma

PREMI DI SECONDA CATEGORIA € 50.000

D 367432 PALERMO

F 328148 MONTE SAN SAVINO

P 005315 TORTORETO

A 265781 PARMA

O 309242 MEDESANO

B 197669 BENEVENTO

D 229592 JESI

C 442658 CAORLE

D 357293 FROSINONE

D 054762 VALLATA

PREMI DI TERZA CATEGORIA (20 mila euro)

N 248948 ADELFIA

G 428609 TRAMATZA

L 239949 GENOVA

M 071998 TORINO

M 020789 SANTA MARIA A MONTE

E 376930 ROMA

P 227803 MILAZZO (MESSINA)

P 261983 ROMA

G 139216 VILLARICCA

A 413194 NAPOLI

M 467347 MATERA

A 327885 CAMPOFILONE

B 212327 CALTANISSETTA

L 263700 CAVA DE TIRRENI

C 493527 LECCE

C 350541 POLICORO

P 448859 GIUGLIANO IN CAMPANIA

G 426083 FABRO

F 410717 TERMOLI

I 401030 MILANO

A 271632 LANDRIANO

D 278328 ROMA

M 052359 NAPOLI

B 206548 SPOLTORE

M 302311 BAGNO A RIPOLI

I 208741 BARBERINO TAVARNELLE

O 232675 ROMA

C 134728 QUARTU SANT ELENA

I 058825 MODENA

P 342263 MODENA

AA 114024 ONLINE -

C 209304 LA SPEZIA

A 483858 RENDE (COSENZA)

O 436522 GENOVA

I 299655 FIORENZUOLA D'ARDA

L 428798 GALLICANO NEL LAZIO

F 251124 SARNO

B 441064 BUSNAGO

F 114640 CASCIA

L 329059 PORTO SAN GIORGIO

B 136392 NAPOLI

A 161645 PALERMO

D 486952 TORINO

F 238205 BARI

N 486362 ROMA

E 478219 AVERSA

D 322917 VADENA

F 178015 SAN PIETRO IN CASALE

I 423557 SAN GIOVANNI SUERGIU

A 348171 TORINO

B 031958 FILETTINO

C 101006 CIVITANOVA MARCHE

L 206317 CRESCENTINO

F 077244 MODENA

D 461676 SALERNO

D 391696 PIOMBINO

G 280803 PESCARA

O 270272 REZZATO

M 119933 CASCIA

O 434313 CORNUDA

N 172892 VADENA

G 182995 BOLOGNA

E 276335 MILANO

F 170857 GRUMENTO NOVA

A 314392 LEINI

C 143244 BOSCOREALE

I 397261 BARI

B 248735 BONDENO

A 413538 VEDUGGIO CON COLZANO

M 046107 ROMA

P 355508 NAPOLI

F 411632 SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

L 406216 CASALECCHIO DI RENO

B 093466 ROMA

N 237533 AZZANO DECIMO

F 430551 CASALECCHIO DI RENO

F 024103 SAN NICOLA LA STRADA

F 460364 SIENA

I 218682 FABRO

A 437761 PADOVA

M 176531 CASTELLO DI ANNONE

E 125358 ALBISOLA SUPERIORE

E 443498 CASAVATORE

N 390030 QUATTORDIO

M 388785 FERRARA

C 253458 SANREMO

I 484532 CONEGLIANO

B 257495 ACI CASTELLO (CATANIA)

A 149622 ROMA

I 392138 CARBONERA

L 194003 TORINO

A 283098 SANT’ANASTASIA

C 040265 MATRICE

L 360177 TORRE DEL GRECO

O 433285 COLLEGNO TO L 350393 FLUMERI

I 472798 ABANO TERME

F 330737 COMO

I 015045 ROMA

C 336188 AOSTA

AA 429693 ONLINE -

C 151615 SCIACCA (AGRIGENTO)

F 232947 ROMA

F 312834 ROMA

C 462741 VICENZA

M 201323 CERIGNOLA

F 300027 TORINO

M 439734 BELLIZZI

A 159893 VENEZIA

A 422514 SPOLTORE

P 306533 PALERMO

I 141669 MILANO

B 424424 CATANIA

A 215197 DESENZANO DEL GARDA

A 204593 FUCECCHIO

D 477661 PEDARA (CATANIA)

A 450617 CIAMPINO

B 374299 ROMA

O 117800 MELITO DI NAPOLI

A 210316 MILANO

G 393980 FOGGIA

G 207883 TEANO

P 426835 TORINO

E 333517 MILANO

E 026535 COLLI AL METAURO

L 105105 SERIATE

B 192820 MERANO

D 211111 FERRARA

I 482364 CIVITELLA D'AGLIANO

L 304328 TORINO

G 479411 VEZZANO LIGURE

G 161227 PALERMO

I 029815 SILVI

L 183710 VENEZIA

N 014869 ROMA

E 249760 NOGAREDO

M 466312 NAPOLI NA

AA 213280 ONLINE-

L 467289 CASTROCIELO

L 059245 ROMA

C 315556 MONTE SANT ANGELO

B 282177 CASAL DI PRINCIPE

C 450237 FIORENZUOLA D'ARDA

B 354688 NETTUNO

O 121511 SAN MAURO TORINESE

L 175858 MILANO

P 162975 CASTELLAZZO BORMIDA

N 313402 CORNATE D’ADDA

E 280622 TELESE TERME

N 333184 ROMA

E 408033 PIACENZA

E 060073 MILANO

G 076760 ROMA

P 313934 AUSONIA

G 404621 TOLFA

O 498768 FIUMICINO

O 357958 ROMA

F 460065 CORMANO

B 437612 MAGLIANO SABINA

F 189630 SAVONA

B 477811 BELPASSO (CATANIA)

N 254585 MILANOI

B 059855 ROMA

N 341800 ROMA

P 131961 LUCIGNANO

M 319035 FABRO

I 130356 BAGNOLO IN PIANO

D 013053 ROMA

P 279957 BARI

I 372923 COLLESALVETTI

L 227625 CAMPI BISENZIO

F 105247 BARCELLONA POZZO DI GOTTO

O 366701 NAPOLI

L 366693 ROMA

C 024415 PERUGIA

A 479042 NAPOLI

D 104403 SORRENTO

I 031353 CORLETO PERTICARA

F 235921 SAN ZENONE AL LAMBRO

L 243169 SAN MANGO PIEMONTE

Il Lazio si conferma dunque la regione regina delle vendite anche per l’edizione 2023 della tradizionale Lotteria Italia. Degli oltre sei milioni di biglietti venduti in tutta Italia, uno su sei (1.118.190) è stato staccato proprio nelle varie province laziali, con una preferenza - ovviamente - per la città di Roma dove sono stati venduti in totale 871.430 biglietti. Nella classifica delle regioni considerate più fortunate dai giocatori ci sono la Lombardia (959.400 biglietti) e la Campania (583.840). In totale quest’anno i biglietti venduti sono stati 6.013.665, circa 400 mila in meno rispetto allo scorso anno quando il concorso aveva registrato un segnale di ripresa. Quest’anno c'è stata poi anche un’impennata della vendita dei biglietti online, una pratica sempre più diffusa anche per un concorso dalla tradizione storica.

I tagliandi staccati in rete sono stati 101.445, circa 27mila in più rispetto allo scorso anno. Che la maggior parte dei biglietti vengano venduti nel Lazio non è poi un caso, visto che proprio nella Capitale, lo scorso anno, sono stati assegnati il primo premio da 5 milioni di euro (venduto da un distributore di Roma e finito in una tabaccheria di viale Mazzini) e il quarto premio da 1,5 milioni. Secondo i fati forniti da Agipronews, nelle ultime dieci edizioni, dal 2011 al 2021, con i biglietti venduti a Roma e provincia sono stati assegnati oltre 20 milioni di euro solo con i premi di prima fascia. L’estrazione della Lotteria Italia si terrà questa sera durante il programma televisivo di Rai1 "I soliti ignoti" condotto da Amadeus.

Il numero e gli importi dei premi, ad esclusione del primo già fissato dal regolamento in 5 milioni di euro, saranno determinati stasera in sede di riunione del Comitato che si occupa delle estrazioni. Alle vincite di qualsiasi importo della Lotteria Italia non si applica alcuna forma di ritenuta o prelievo, pertanto ai vincitori vengono accreditate per intero le somme corrispondenti ai premi stabiliti, come ricorda l’Agenzia delle Dogane e Monopoli. Per il 2023, Adm propone anche la Lotteria Filantropica Italia: l'inizio è previsto il 1° febbraio e la conclusione è fissata per il 30 luglio, con l’estrazione finale in programma il 9 novembre. Al vincitore, spiega Agipronews, sarà assegnato un premio unico: scegliere e intitolare a suo nome uno dei progetti proposti da Lotteria Filantropica Italia e che verranno selezionati in base alla solidità, la replicabilità del modello, la capacità di generare occupazione e rispondere ai bisogni sociali più urgenti.

