Ruba il cellulare all'ex e scappa sul tetto: ma cade, si ferisce e viene arrestato

Ruba il cellulare alla ex moglie sporgendosi dal balcone della sua abitazione a quello adiacente di lei e, all’arrivo dei carabinieri, si nasconde sul tetto. Ma perde l’equilibrio, cade da un’altezza di cinque metri e finisce in ospedale per fratture multiple e trauma toracico. E’ successo nei giorni scorsi a Barlassina, in provincia di Monza e Brianza. I carabinieri della Compagnia di Seregno gli hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare all’ospedale di Niguarda, dov'è ricoverato, firmata dal gip di Monza in sostituzione della precedente misura degli arresti domiciliari relativa a ripetute violazioni delle prescrizioni impostegli (divieto di avvicinamento) in più occasioni accertate dai carabinieri. Era già indagato per maltrattamenti, molestie, atti persecutori, lesioni personali aggravate e rapina, reati che sarebbero stati commessi tra settembre 2021 e novembre 2022 nei confronti della ex moglie, una 41enne di origini ucraine, anche alla presenza dei due figli minori della coppia. Dopo il 'volò dal balcone, ha raccontato alle forze dell’ordine di essere caduto da un albero che stava potando. Versione non ritenuta credibile.

© Riproduzione riservata