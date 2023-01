Messina, oggi il tributo a Franco Battiato a Sant'Antonio

Il ricco programma ideato per il Comune di Messina, si concluderà domenica 8 Gennaio, alle 21, nella Basilica di Sant'Antonio con il tributo a Franco Battiato. L'opera di contaminazione tra pop e lirica dedicata a Battiato è incentrata sulle melodie create dal “poeta musicista” la cui storia è legata indissolubilmente alla Sicilia e che saranno eseguite in una versione suggestiva e intima con risonanze che fanno eco alla classica, al popolare e al pop. A Francesco Costa è affidata la direzione, con il Coro Lirico Siciliano. Ensemble orchestrale in residence, mentre le voci soliste sono Rita Botto, Costanza Paternò, Alberto Munafò Siragusa. Ruben Micieli pianoforte e arrangiamenti.

