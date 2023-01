Il ministro Piantedosi: "Equa distribuzione per navi migranti per sgravare Sicilia e Calabria"

«Agrigento è la provincia che si fa maggiore carico dell’accoglienza dei migranti. Sono 1.250 i migranti accolti stabilmente. Per questo di recente abbiamo mandato altrove una nave della ong». Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a conclusione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto in prefettura, ad Agrigento, sul tema dell’emergenza migranti. Piantedosi, riferendosi al caso della Geo Barents, indirizzata ad Ancona, ha aggiunto: «E' necessaria un’equa distribuzione su tutti i luoghi di possibile sbarco con l’obiettivo di sgravare il più possibile la Sicilia e la Calabria che non devono diventare il campo profughi d’Europa».

Ocean Viking e Geo Barents «sono navi di stazza importante, in passato si sono trattenute in mare per 2-3 settimane in condizioni meteo simili a queste, non sono proibitive, nulla di eccezionale» osì ha roseguito il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

