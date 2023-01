Madre e figlia muoiono lo stesso giorno in ospedale a Frosinone. Avevano 87 e 47 anni

Figlia e madre morte a distanza di poche ore l’una dall’altra nello stesso ospedale, quello di Frosinone. La prima a spirare è stata ieri mattina Sara Palmiero, 47 anni, ex arbitro, arrivata al pronto soccorso dopo un malore in casa. Inutile ogni soccorso da parte dei medici. Nel pomeriggio a perdere la vita è stata Rossella Boi, 77 anni, madre di Sara e già ricoverata al "Fabrizio Spaziani" da qualche settimana. Una vicenda che ha profondamente scosso l’intera cittadina ciociara dove Sara Palmiero era molto conosciuta. La Procura di Frosinone ha disposto l’autopsia per chiarire le cause di una morte così improvvisa.

