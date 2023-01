Scontri ultras Roma-Napoli in A1. 180 identificati: "Tanti feriti, azione dei napoletani studiata"

«Da quello che so i napoletani erano già pronti, stavano all’autogrill e i romanisti sono scesi. So che ci sono stati parecchi feriti: i napoletani le hanno date, pure parecchie, anche qualche napoletano era ferito. I napoletani hanno fatto una bella azione, studiata nei minimi particolari. I romanisti ci stavano, sono scesi, si sono compattati per andare allo scontro». E’ un audio di un ultrà romanista a proposito degli scontri di ieri che circola sui social nei gruppi delle tifoserie organizzate.

180 tifosi identificati

Poco più di un centinaio di tifosi romanisti sono stati identificati a Milano ed un’ottantina di napoletani a Genova. Questo, si apprende, è al momento il primo bilancio dell’attività svolta dalle forze di polizia in seguito agli scontri di ieri in autostrada.

Domani direttissima per ultrà Roma arrestato

E’ prevista per domani l’udienza per direttissima per l’unico arrestato al momento per gli scontri di ieri tra ultrà napoletani e romanisti. Si tratta di Martino Di Tosto, supporter della Roma già in passato coinvolto in incidenti, nei cui confronti l’accusa è di rissa aggravata. Per lui, difeso dall’avvocato Lorenzo Contucci, l’udienza si svolgerà domani.

