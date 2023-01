Estorsioni e droga: blitz in Puglia, 15 arresti

Dall’alba è in corso un’operazione dei carabinieri di Maglie in esecuzione di un provvedimento emesso dal gip del Tribunale di Lecce: provvedimento di arresto per 15 persone (di cui 12 già in carcere e 3 agli arresti domiciliari) a cui cui sono contestati, a vario titolo, i reati di associazione per delinquere armata, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, estorsioni, con l’aggravante del metodo mafioso, nonché porto e detenzione di armi ed esplosivi.

L’indagine è stata coordinata dalla Direzione distrettuale Antimafia di Lecce, ed è cominciata ad agosto del 2019. L’operazione ha impegnato oltre 120 carabinieri in forza ai reparti dipendenti dal Comando Provinciale di Lecce, con il concorso dello Squadrone Eliportato Cacciatori «Puglia» e le unità antidroga e anti-esplosivo del Nucleo Carabinieri Cinofili di Modugno, supportate dall’alto da un velivolo del 6 Nucleo Elicotteri Carabinieri di Bari.

