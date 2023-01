Salvini dona il sangue e posta la foto: ironia sui social per il dito medio del medico

E' diventato un caso sui social, ma sembra proprio una di quelle cose che si alimentano proprio sulle nuove "piazze" senza avere un reale valore simbolico. Ma veniamo ai fatti: Matteo Salvini si reca all'Avis di Milano per donare il sangue, come sua consuetudine. Il momento viene immortalato da una fotografia pubblicata dallo stesso Ministro delle Infrastrutture su Instagram. Ma ad alcuni utenti dei social network non sfugge un dettaglio: uno dei medici presenti nella fotografia sembra che rivolga un dito medio verso la fotocamera. Non è detto che il gesto del medico sia stato intenzionale, ma per Salvini non sarebbe la prima volta.

"Cominciare la giornata con una donazione di sangue all'AVIS Milano (siamo arrivati a 88) in compagnia di tanti ragazzi e ragazze, aiutando qualcuno che ha bisogno, fa bene all'anima e alla salute. Evviva tutti i Donatori e tutti i Volontari!", scrive Salvini. Ma su Twitter - tra insulti per la copertura mediatica della donazione e i soliti no vax - l'attenzione si sposta sul dito: perché tanti ingrandiscono la foto, cerchiano di rosso il gesto del giovane uomo in camice bianco e ne fanno il loro eroe.

