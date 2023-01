Morto Jeff Beck. Il pionere della chitarra rock aveva 78 anni

Il leggendario chitarrista rock Jeff Beck, che di recente aveva inciso un album con Johnny Depp, è morto a 78 anni per una forma letale di meningite batterica. «Per conto della famiglia è con grande dolore che annunciamo la scomparsa di Jeff», ha annunciato la pagina Twitter del musicista britannico diventato famoso con gli Yardbirds (dove aveva rimpiazzato Eric Clapton) e poi nel gruppo che porta il suo nome con Rod Stewart. Col suo tono, presenza fisica e volume, Beck aveva ridefinito la musica per chitarra negli anni Sessanta e influenzato movimenti come l’heavy metal, il jazz rock e il punk.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jeff Beck (@jeffbeckofficial)

Descritto come uno dei più grandi chitarristi di tutti i tempi, Beck - le cui mani erano assicurate per 7 milioni di sterline - era conosciuto come un appassionato innovatore. Ha aperto la strada al jazz-rock, ha sperimentato effetti fuzz e distorsione e ha aperto la strada a sottogeneri più pesanti come psych rock e heavy metal nel corso della sua carriera. Ha vinto otto Grammy, ha ricevuto l'Ivor Novello per l'eccezionale contributo alla musica britannica ed è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame sia come artista solista che come membro degli Yardbirds.

© Riproduzione riservata