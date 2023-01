Matteo Richetti ricoverato d'urgenza al Gemelli dopo un malore

«Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera, oggi pomeriggio è stato colto da un malore in Aula. Immediatamente soccorso dal personale sanitario della Camera, è stato trasportato d’urgenza al Policlinico Gemelli, dove si trova ricoverato per accertamenti». Così in una nota l’Ufficio Stampa di Azione.

Auguri di pronta guarigione arrivano in queste ore da tutti gli schieramenti politici. «Dai Matteo! Ti rivogliamo presto in forze», scrive il segretario del Pd, Enrico Letta, sui social network. «Il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle alla Camera - scrive in una nota il capogruppo Francesco Silvestri - è vicino al collega Matteo Richetti e gli augura una pronta guarigione». «Abbiamo appreso del problema di salute che ha colto Matteo Richetti - affermano capigruppo di Camera e Senato della Lega Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo - e ci auguriamo di vederlo presto in aula. A lui e alla sua famiglia un grande in bocca al lupo a nome di tutta la Lega».

