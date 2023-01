Gratteri sugli scontri tra ultras: "Basta palliativi, sono criminali"

"Bisogna copiare dagli inglesi. In Inghilterra c'era una situazione allarmante negli stadi. Bisogna essere come loro, drastici e seri. Non si può più mediare". Così il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, ospite a "The Breakfast Club" su Radio Capital, in merito ai recenti scontri tra ultras di Roma e Napoli. "Questa gente non deve più entrare negli stadi, devono essere considerati criminali. Persone che vanno a vedere la partita con i bastoni e noi ancora siamo qui a filosofeggiare da decenni? Bloccare per un mese le trasferte? Questi sono palliativi", ha aggiunto Gratteri.

