Morta d'infarto Lisa Marie Presley, l'unica figlia di Elvis aveva 54 anni

Lisa Marie Presley, figlia di Elvis Presley, è morta a 54 anni. Lo scrivono i media Usa. «E' con grande dolore che devo condividere la devastante notizia che la mia cara figlia Lisa Marie è morta», ha confermato la madre Priscilla Presley in una dichiarazione al sito web People.

Ieri mattina la cantante, figlia della leggenda del rock 'n' roll Elvis Presley, era stata ricoverata in ospedale per un attacco di cuore. La cantante era stata ricoverata in condizioni critiche e le era stato indotto il coma. La madre Priscilla aveva chiesto ai social media di starle vicino «nelle loro preghiere». Come ha scritto TMZ, la donna è stata soccorsa e assistita dai paramedici nella sua casa di Calabasas, in California, ieri mattina, dopo aver avuto un attacco cardiaco. Prima di essere trasferita, i medici specialisti sono riusciti a ripristinare il polso della cantante e, una volta arrivata in ospedale, la sua vita è stata assistita con un pacemaker.

Questa settimana, la figlia della star del rock and roll è stata al gala dei Golden Globes con la madre, Priscilla Presley, che accompagnava l’attore Austin Butler, uno dei premiati della serata per l’interpretazione del 're del rock and roll' in 'Elvis', il film di Baz Luhrmann. Lisa Marie Presley era l’unica figlia dell’iconico cantante e madre di quattro figli, tra cui l’attrice e regista americana Riley Keough. La Presley ha seguito le orme del padre e nel 2003 ha pubblicato il suo primo album, «To Whom it May Concern», a cui sono seguite altre due produzioni, ma non ha più pubblicato un nuovo album dal 2012.

Lisa Marie Presley era l’unica figlia di Elvis e fino al 2005 controllava la Elvis Presley Enterprises, poi ha venduto la maggior parte delle sue azioni a una società di private equity. Ha mantenuto però il controllo di Graceland, la proprietà di Memphis, Tennessee, dove il padre è stato trovato privo di sensi nell’agosto del 1977, prima di essere portato in ospedale dove è morto, come si legge nel certificato del medico legale, per un attacco di cuore. Gli esami tossicologici sul corpo del padre hanno rivelato alti livelli di droga nell’organismo della leggenda del rock and roll.

Lisa Marie Presley ha pubblicato tre album durante la sua carriera ed è la madre dell’attrice Riley Keough, protagonista di «Mad Max: Fury Road». Oltre che con Danny Keough, da cui ha divorziato nel 1994, è stata sposata anche con Nicolas Cage, Michael Jackson e l’attore-cantautore Michael Lockwood.

