Precipita dalla giostra e sbatte contro le inferriate, gravissimo un 14enne a Frosinone

Una serata spensierata tra amici e un sabato notte finito in tragedia a Frosinone, all’interno del Parco Matusa. Un adolescente di 14 anni è precipitato da una giostra in movimento, finendo contro le inferriate di protezione: un impatto violentissimo che ha provocato al ragazzino gravissime lesioni alla testa. Immediatamente soccorso è stato trasferito in elicottero al 'Gemellì dove lotta tra la vita e la morte. La dinamica dell’incidente è ora in fase di ricostruzione da parte delle forze dell’ordine mentre l’accesso alla giostra è stato interdetto.

