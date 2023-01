Rider fa 50 km in bici per consegnare un hamburger. Il cliente si pente: "Basta sfruttarli"

Di sera e in pieno gennaio un giovane rider ha percorso una cinquantina di chilometri in bicicletta nel Veronese per consegnare il pasto ad Andrea Bassi.

Non è un cliente qualunque: già consigliere regionale della Lega e poi in Fratelli d'Italia, si è dimesso nel 2021 da assessore comunale per ritornare al suo lavoro. Ora Bassi, come riporta il Gazzettino, si dichiara pentito.

"Non cado dalle nuvole ma ho toccato con mano quello che accade a questi poveri ragazzi - spiega - è stata la prima volta che ho usato l'applicazione.

Ero ignorante, ora ne ho preso consapevolezza". L'ex assessore, che abita a Bussolengo, ha voluto raccontare la vicenda su Facebook. "Ci ho pensato tutta la notte - confessa - Mi sono chiesto: ma questo povero Cristo ha dovuto patire per portarmi a casa degli hamburger con patatine?". Bassi ha atteso la sua ordinazione, ma tutto si aspettava meno che trovarsi davanti un ragazzo a bordo di una bici non attrezzata per quel viaggio.

"Praticamente ha percorso tra andata e ritorno - spiega - 40 o 50 chilometri. Mi si è raggelato il sangue. Gli ho anche chiesto se volesse salire a scaldarsi un po' ma mi ha risposo che non aveva tempo, che doveva correre via per altre consegne".

Bassi ora ha preso una decisione: "da parte mia posso dire che sebbene non voglia demonizzare il sistema, fino a quando non vedrò un cambiamento, non contribuirò a perpetrare lo sfruttamento".

