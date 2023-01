S. Giovanni Rotondo: spara a un 23enne che è in pericolo di vita, arrestato un coetaneo

Un 23enne è stato ferito con alcuni colpi di pistola al torace e all’addome durante un litigio ieri pomeriggio in un’abitazione di campagna a San Giovanni Rotondo, nel Foggiano. E’ in gravissime condizioni nell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza: a quanto si apprende è in pericolo di vita. La persona che gli avrebbe sparato, Riccardo Ricciardi, incensurato e anche lui 23enne, è stata arrestata dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio. Ancora da chiarire il movente.

A quanto si apprende la vittima, in compagnia di un altro coetaneo, era andata a casa dell’arrestato. I tre avrebbero poi discusso fino a quando Ricciardi ha esploso alcuni colpi di pistola contro il 23enne. Alcuni vicini di casa hanno chiamato i soccorsi ma poi, constatando la gravità delle condizioni del giovane ferito, hanno deciso di portarlo in auto in ospedale. La pistola utilizzata è stata recuperata in casa dell’arrestato che non ha reso dichiarazioni utili alle indagini.

