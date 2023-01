A Milano arrivano i taxi volanti, i droni pronti per le Olimpiadi del 2026

Le Olimpiadi inverali del 2026, a Milano, saranno un evento da ricordare anche per la mobilità. In quest'occasione, infatti, saranno pronti i primi taxi volanti, mentre il prossimo anno, nel 2024, dovrebbero essere inaugurati i primi "vertiporti", strutture necessarie per il decollo e l'atterraggio - in verticale - dei taxi volanti.

La conferma è arrivata martedì pomeriggio dall'amministratore delegato di Sea, Armando Brunini, durante l'audizione comunale delle commissioni bilancio, mobilità e controllo enti partecipati.

Lo scopo dei mezzi sarà quello di "migliorare l'accessibilità agli aeroporti e decongestionare il traffico urbano e l'obiettivo che ci si pone è essere pronti per le olimpiadi 2026" ha dichiarato il numero uno della società che gestisce gli aeroporti milanesi.

