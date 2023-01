Arresto di Messina Denaro, Piantedosi: "Nessuna trattativa". Trovata un'agenda in casa del boss

«Questo arresto è un risultato limpido, senza retroscena. Chi cerca di banalizzarlo e minimizzarlo, di metterlo in dubbio, di mortificarlo, fa un grave errore commesso in malafede». In una intervista al Corriere della Sera, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha fatto il punto sull'arresto del boss di cosa nostra.

«Le manette ai polsi di Matteo Messina Denaro - sottolinea - le ha messe solo un lungo e duro lavoro investigativo portato avanti da unità dedicate con metodi di indagine tradizionali senza fronzoli e senza fantasie. Il merito e il plauso vanno ai magistrati e a tutti gli appartenenti alle forze di polizia che hanno svolto un grande lavoro per assicurare alla giustizia tanti fiancheggiatori di Messina Denaro. Lo Stato in questi anni ha lottato per questo storico risultato e ha vinto mettendo a sistema tutte le sue energie".

Il Governo respinge l'ombra della trattativa. Nordio: "Sì alle intercettazioni sulla mafia, ma stop abusi" L’arresto di Matteo Messina Denaro Carabinieri durante la perquisizione del covo del boss Messina Denaro a Campobello di Mazzara, 17 gennaio 2023. ANSA/IGOR PETYX

«Le forze di polizia del nostro Paese sono una squadra - assicura il titolare del Viminale - una delle più forti del mondo. Da sempre si vince e si gioca tutti insieme. Come ha sottolineato il comandante Luzi, i Carabinieri hanno segnato il goal di una vittoria storica, cercata e voluta da tutti. Celebrata anche all’estero. Quando con il capo della polizia abbiamo saputo dell’arresto eravamo ad Ankara e mi ha colpito il ministro Suleyman Soylu che ha gioito con noi. D’altronde, la lotta contro la criminalità non ha confini e non ha colori politici. E’ una vittoria di tutti. Interpretare questo successo con la logica delle divisioni non porta da nessuna parte».

L'agenda di Messina Denaro con riflessioni... sulla vita e sull'amore

Intanto emergono riflessioni sulla vita e sull'amore, le date degli incontri con la figlia, brani di lettere ricopiati tutti da interpretare: c'è molto materiale nell’agenda trovata la notte tra lunedì e martedì nella casa in cui il boss Matteo Messina Denaro, arrestato due giorni fa, ha trascorso l’ultimo anno della sua latitanza. Nell’appartamento di vicolo San Vito, a Campobello di Mazara, non sarebbero stati scoperti documenti esplosivi o carte compromettenti - cosa che spinge i pm a pensare che ci sia un altro covo in cui il boss teneva le cose riservate- ma l’agenda potrebbe dare spunti investigativi importanti. Come i tantissimi documenti sanitari- referti di visite specialistiche, molte oculistiche, sostenute da Messina Denaro negli anni - recuperati in uno scatolone. Le cartelle mediche dimostrano che il capomafia, incastrato proprio grazie all’inchiesta sulla gravi patologie di cui soffre, durante la latitanza ha incontrato diversi dottori.

I cellulari sequestrati al boss

Si cercano tracce anche nei cellulari sequestrati a Matteo Messina Denaro il giorno della cattura a Palermo, alla clinica La Maddalena. Ne aveva due con sé, come hanno confermato fonti investigative. E anche da quei numeri si conta di accedere più in profondità sulla vasta rete dei fiancheggiatori dell’ex latitante. Al vaglio anche un’agenda con appunti e numeri trovati nell’abitazione di via Cb31.

La rete di Messina Denaro

Già manette l’autista, il commerciante di olive incensurato Giovanni Luppino, per il quale la procura ha chiesto la convalida dell’arresto. Mentre sono stati indagati il proprietario dell’ultima casa, a Campobello di Mazara, in cui avrebbe vissuto negli ultimi sei mesi Messina Denaro; il 'vero' Andrea Bonafede, alias utilizzato dal padrino di Castelvetrano, e che ha fatto ammissioni, affermando di conoscere il boss sin da ragazzo; e poi il medico generico in pensione Alfonso Tumbarello che ha firmato le richieste di cura per il cancro in fase avanzata che affligge Messina Denaro ed è indagato per favoreggiamento e procurata inosservanza della pena. Altri saranno presto sentiti, come un oncologo di Trapani che lo aveva curato. Ma la caccia ai fiancheggiatori è solo all’inizio.

Domani si decide sull'arresto di Luppino

Intanto è fissata per domani mattina, probabilmente nel carcere Pagliarelli di Palermo, l’udienza di convalida dell’arresto di Giovanni Luppino, agricoltore 59enne di Campobello di Mazara finito in manette lunedì scorso dopo aver accompagnato il boss Messina Denaro nella clinica palermitana i cui il capomafia doveva sottoporsi a delle cure. Luppino, che sarà interrogato dal gip, alla presenza del pm della Dda Piero Padova, è accusato di favoreggiamento e procurata inosservanza di pena. Al giudice dovrà spiegare i suoi rapporti con il padrino ricercato per trent'anni.

Di Matteo: "Vittoria sarà scoprire quali figure di alto livello lo hanno coperto"

"Il fatto che Matteo Messina Denaro si curasse a Palermo e vivesse stabilmente a Campobello di Mazara dimostra come nell’ultimo periodo ha goduto di tantissime protezioni, provenienti anche dall’alto". A dirlo è Nino Di Matteo, magistrato e consigliere del Csm, in studio a Carta Bianca. "Come per tutti i latitanti non mi stupirei se nel tempo emergesse che qualche figura di alto livello lo ha protetto: la storia della mafia è piena di questi legami", aggiunge Di Matteo.

"Mi ha sorpreso e lasciato inquieto sapere che Matteo Messina Denaro si sentisse così sicuro e protetto nella sua latitanza: il trionfo dello Stato sulla mafia arriverà quando scopriremo chi ha interagito con lui e chi lo ha coperto così a lungo. Da uomo di Stato mi vergogno di questi trent'anni di silenzio", ha continuato Di Matteo. "Lascia sgomenti pensare che quest’uomo fosse in grado di ricattare lo Stato con tutti i segreti che possiede, penso ad esempio all’attentato mai realizzato a Falcone a Roma o al contenuto dell’agenda di Borsellino -, conclude Di Matteo, - La sua figura è importante anche perché conosce tutti i segreti delle stragi, nelle quali era una figura di primo piano".

