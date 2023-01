Messina Denaro, battute dal carcere: "Precedenti? Finora ero incensurato"

“Fino a stanotte ero incensurato. Poi non so che è successo”. Non rinuncia alle battute Matteo Messina Denaro, il boss di Cosa nostra arrestato dopo 30 anni di latitanza nel bliz dei Ros alla clinica privata Maddalena di Palermo, dove era in cura da mesi per un tumore al colon. Messina Denaro, dal carcere di L'Aquila dove è detenuto in regime di 41bis, si concede di fare ironia anche a proposito della propria residenza, "non ne ho mai avuto una" avrebbe risposto alla domanda di chi gli chiedeva l'indirizzo per compilare l'anagrafica. Niente giornali né libri, non avrebbe avanzato alcuna richiesta dall'arrivo, due giorni fa, a Le Costarelle. Solo carta e penna, chiesti all’aeroporto di Boccadifalco per scrivere un appunto: “I carabinieri del Ros e del Gis mi hanno trattato con grande umanità”.

© Riproduzione riservata