Bimbo di un anno ingoia un tappo e muore soffocato a Fasano

Un bambino di un anno è deceduto per aver ingerito un tappo, a Fasano, in provincia di Brindisi. L’incidente domestico mutato in tragedia si è verificato all’ora di pranzo in casa. Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto affidata ai carabinieri, pare che il bimbo si trovasse sul fasciatoio e approfittando di un momento di distrazione degli adulti abbia involontariamente preso il tappo mettendolo in bocca. Il soffocamento è arrivato subito, inutili tentativi di soccorso sul posto e quelli degli operatori del 118. Indagini sono in corso.

