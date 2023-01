Spara per allontanare testimoni di Geova: denunciato

IL FATTO

Due testimoni di Geova si presentano alla porta di casa, lui è infastidito, non risponde al campanello, loro insistono e allora lui spara: un colpo in aria, con un’arma da fuoco, per convincerli ad allontanarsi