Calciatori Livorno accusati di violenze, c'è il video: “Qui inizia lo stupro...”. Lucarelli: “Innocente”

«Qui parte lo stupro eh». Si tratta di una frase, sempre registrata in un video, di uno degli indagati per la presunta violenza sessuale ai danni di una studentessa americana. Inchiesta che ha portato oggi all’arresto dei calciatori del Livorno Mattia Lucarelli e Federico Apolloni. Sempre negli audio dei filmati, girati dagli stessi giovani, si sente, come riassume il gip di Milano Sara Cipolla, un altro degli indagati che «grida al Lucarelli di farsi da parte per reclamare il proprio turno, dicendogli che lui ha già avuto un rapporto sessuale invitandolo a lasciare 'spazio' agli altri». La giovane, secondo il gip, sarebbe stata avvinta in una "trappola" dal gruppo di ragazzi, che avrebbero approfittato del suo stato «di inferiorità psichica» di cui erano consapevoli. La ragazza ha raccontato a verbale: «Non volevo assolutamente avere rapporti sessuali quella sera, con nessuno di loro (...) io gli ho detto che ho un ragazzo». Tutti gli indagati, spiega ancora il giudice, «partecipano al contesto di esaltazione e di condivisione dei comuni propositi criminosi del gruppo».

Lucarelli senior invita alla cautela

«Se prima ero convinto che mio figlio fosse innocente dopo avere letto gli atti rafforzo ancora più l’idea». Lo afferma in un video sul suo profilo Instagram Cristiano Lucarelli, ex attaccante del Livorno, in merito all’arresto del figlio Mattia, accusato assieme ad un altro giovane calciatore di violenza sessuale su una studentessa americana. «Inviterei con i commenti a stare calmi - dice ancora - non c'è ancora una sentenza di primo grado e siamo in indagini preliminari». Purtroppo, spiega ancora, «si è buttato sul campo del processo mediatico ed era quello che ci spaventava, perché si tratta di un argomento sensibile».

