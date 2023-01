Sbanda in bici per evitare pozzanghera: muore travolto da un camion nel Pavese

Un uomo di 76 anni è morto dopo essere stato travolto da un camion, mentre in bicicletta stava transitando lungo la strada provinciale sul ponte sul Lambro, nel comune di Landriano (Pavia). Il drammatico investimento è avvenuto oggi pomeriggio alle 15.

Secondo una prima ricostruzione, il pensionato deve aver leggermente sbandato, dopo essere transitato in un tratto scivoloso per una pozzanghera, proprio mentre sul ponte si stavano incrociando due mezzi pesanti. Il ciclista ha perso l'equilibrio ed è stato schiacciato dalle ruote posteriori del camion che viaggiava al suo fianco. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti gli operatori del 118 con un’ambulanza e un’automedica, ma non hanno potuto far altro che accertare il decesso dell’anziano. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto con il camion. Il traffico nella zona è stato interrotto per garantire l’intervento dei soccorritori. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.

