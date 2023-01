Abusi sessuali ai danni delle pazienti: infermiere interdetto per 10 mesi nel Viterbese

Abusi sessuali ai danni delle pazienti. Morbose attenzioni nei confronti anche di giovanissime ragazze che si recavano in una struttura sanitaria del Viterbese per affrontare dure battaglie contro i disturbi alimentari. Autore delle violenze sessuali un infermiere di 35 anni raggiunto da una misura cautelare emessa dal gip di Viterbo su richiesta della procura della Tuscia che aveva chiesto per lui gli arresti domiciliari. Gli uomini della Squadra Mobile gli hanno notificato l’interdizione dalla professione sanitaria della durata di dieci mesi denunciandolo a piede libero.

Il provvedimento del giudice per le indagini preliminari è arrivato al termine di una indagine serrata partita nel dicembre scorso dopo una prima segnalazione fatta da padre di una delle vittime. «Durante la terapia mia figlia è stata molestata da un infermiere», il drammatico racconto fornito dall’uomo agli inquirenti. Elementi che la ragazza ha raccontato al padre dopo essere stata dimessa dalla struttura e dopo che quell'incubo era finalmente terminato.

Chi indaga ha quindi avviato verifiche e cercato riscontri, ha messo in fila tutti i tasselli raccontati dal papà della ragazza. Una delicata attività istruttoria compiuta anche grazie all’ausilio di uno psicologo che è riuscito ad ottenere il racconto di una seconda vittima, una minorenne, che ha subito analoghi abusi. Due testimonianze che sostanzialmente combaciavano e descrivevano i comportamenti illeciti del paramedico che potrebbe avere molestato un numero anche più alto di pazienti.

Il modus operandi del 35enne seguiva uno schema ben collaudato: nelle primissime ore della mattina l’uomo si presentava nelle stanze delle ragazze che avevano scelto quella struttura per combattere i disturbi legati all’alimentazione. Poco dopo averle conosciute l’infermiere passava agli abusi. Frasi ingiuriose accompagnate da vere e proprie molestie fisiche. Comportamenti, messi in atto ai danni di soggetti già in uno stato di inferiorità fisica e psichica, che proseguivano fino alle dimissioni delle giovani vittime. Il padre di una delle ragazze, venuto a conoscenza del racconto della figlia, prima di rivolgersi alla polizia di stato, ha riportato tutto alla direzione della struttura sanitaria che ha provveduto immediatamente a sospendere disciplinarmente l'infermiere.

