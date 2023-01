Torino, cade e muore mentre cerca di rientrare in casa dal balcone

Un uomo di 69 anni è morto dopo essere precipitato all’interno di un cortile condominiale a Torino, mentre tentava di entrare nel suo appartamento di cui aveva perso le chiavi. Il fatto è accaduto la scorsa notte in via Breglio 129. Per rientrare nell’alloggio al primo piano, passando attraverso il balcone di un altro condominio, ha perso l'equilibrio ed è caduto nel vuoto. Immediatamente soccorso è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale San Giovanni Bosco, dove è morto per il politrauma causato dalle lesioni riportate nella caduta. Sul posto i carabinieri della stazione 'Barriera di Milano', che indagano su quanto accaduto.

