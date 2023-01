L'ombra del satanismo sulla morte di Elena e Luana, madre e figlia trovate senza vita a Roma

Due donne, madre e figlia, trovate prive di vita in una abitazione nel quartiere Primavalle a Roma. La tragica scoperta la sera del 19 gennaio in un appartamento di via Giulio Salvatori. I corpi di Elena Bruselles, ex infermiera 83enne malata di Alzheimer e di Luana Costantini, 54 anni, entrambi in decomposizione. Secondo una prima valutazione la madre sarebbe deceduta da almeno un mese mentre la figlia da alcuni giorni. Sui corpi nessun segno di violenza, nessuna infrazione rilevata in quella casa che versava in stato di abbandono. Un allarme, lanciato dall'altro figlio che da tempo non aveva più notizie delle familiari.

E' questo il contorno dentro al quale ieri è venuta alla luce quella che sembrava essere una ennesima tragedia della solitudine, ma che col passare delle ore ha assunto linee ben più inquietanti. Un ex fidanzato "scomparso", una storia d'amore finita, la malattia diventata ingestibile, la depressione. Dai particolari che gli inquirenti si sono trovati davanti una volta entrati (resti di candele consumate sulla tavola) al racconto dei testimoni, da un fantomatico santone che si faceva chiamare "sciamano" al profilo Facebook come vetrina di corsi di magia e divinazione: quella di Elena e Luana si configura sempre più come una storia di esoterismo spinta fino alla morte.

© Riproduzione riservata