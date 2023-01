Uccise la sua compagna, picchiato a sangue in carcere mentre scontava l'ergastolo

Daniel Murtagh, un prigioniero di 36 anni, ha subito ferite al volto "dalla tempia al mento", mentre scontava una condanna all'ergastolo nella prigione irlandese di Midland, Portlaoise. Murtagh era stato condannato per aver ucciso di botte la sua compagna, Nadine Lott, nella sua casa di Arklow nel dicembre 2019. La donna fu uccisa in modo così brutale che il suo volto era a malapena riconoscibile e lo staff medico che l'ha trattata rimase "scioccato" dalle sue ferite. L'aggressione avvenne mentra la loro figlia di 6 anni dormiva nelle vicinanze. Nadine morì tre giorni dopo per le ferite "estreme e assurde" al St Vincent's Hospital. Durante il processo, fu stabilito che aveva subito "lesioni traumatiche alla testa, al collo e al torace".

L'aggressione in carcere

Secondo quanto riferito, Murtagh è stato picchiato in carcere e portato d'urgenza in ospedale dopo aver perso una "grande" quantità di sangue. Una fonte ha detto al quotidiano irlandese Sunday World che Murtagh ha la tendenza "a mettersi dalla parte sbagliata" con gli altri detenuti e che questo episodio è stato il risultato di una lotta per il potere all'interno del carcere. Una fonte del Sunday World ha riferito che anche un uomo della banda criminale Kinahan, Gary Thompson, è stato picchiato per le stesse ragioni diverse settimane fa.

