Messina Denaro: Baiardo, le mie non erano profezie e non mi sono state dette dai Graviano

"Le mie non erano profezie, queste sono cose delicate. I giornalisti dicevano che correva voce sulla malattia di Messina Denaro, ma perché allora non l’ha scritto nessuno? La fonte non posso rivelarla, non in tv". Lo ha detto Salvatore Baiardo, l’uomo che a novembre scorso anticipò l’arresto del boss Matteo Messina Denaro, intervistato da Massimo Giletti a Non è l'Arena, su La7. Baiardo ha escluso che la sua fonte siano i fratelli Graviano: "ci sono altre persone", ha affermato.

«Queste persone si sono trasferite nel febbraio '92 al nord - ha detto Baiano - se dovevo continuare a delinquere rimanevano in Sicilia, nella loro Brancaccio. Come facevano a dirmelo i Graviano se si volevano tirare via da un certo ambiente? Non sto dicendo che sono dei santerellini. Dico: non ci sono solo i Graviano».

«Lei è coraggioso nell’affrontare questo tema, ne deve andare fiero, tanti la stanno abbandonando. Il coraggio non le manca», ha detto Baiardi a Giletti.

