Sparatoria ad Ancona, ferito un 21enne. E' stato un poliziotto: fermato

E’ stato identificato a sottoposto a fermo di pg il quarantenne che ha sparato oggi all’alba ad un giovane di 21 anni in un quartiere periferico di Ancona. Si tratta di un poliziotto, residente nel capoluogo marchigiano, ma in servizio a Civitanova Marche (Macerata). Quando ha usato l'arma (due i colpi esplosi, uno in aria, l’altro ha raggiunto il 21enne ad una gamba) non era però in servizio.

I due feriti sono stati trasportati all'ospedale di Torrette: nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita. I due si sarebbero incontrati intorno alle 4 di mattina, dopo essersi dati appuntamento. Cosa sia successo è oggetto delle indagini della polizia. Anche il 40enne sarebbe finito all'ospedale, dove sarebbe andato autonomamente, forse perché ferito durante una colluttazione. Al pronto soccorso sono arrivati anche gli amici del 22enne e ci sono stati momenti di tensione.

© Riproduzione riservata