Il gioco erotico finisce male a Portogruaro: liberato in ospedale da un... anello in metallo

Un episodio drammatico ha evidenziato i pericoli legati all'utilizzo di alcuni sex toy. Un uomo è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale di Portogruaro (Venezia) con forti dolori al basso ventre causati dall'utilizzo di un anello fallico per prolungare l'erezione. Lo riferisce Il Gazzettino.

L'anello in metallo non poteva essere rimosso con i normali strumenti chirurgici e quindi è stato utilizzato un "bisturi speciale" per tagliarlo. Questo episodio dimostra ancora una volta l'importanza di leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze dei sex toy prima di utilizzarli, evitando cosi situazioni pericolose per la salute. Inoltre è importante non utilizzare questi prodotti per periodi di tempo troppo lunghi e seguire le raccomandazioni del produttore.

