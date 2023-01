Il padre del neonato soffocato dalla madre a Roma: era sfinita, lasciata sola per ore

Il padre del neonato deceduto a tre giorni dalla nascita all'ospedale Pertini di Roma racconta l'accaduto al Messaggero. La moglie, dopo 17 ore di travaglio, ha partorito ma non aveva la forza di prendersi cura del proprio figlio. La procura ha aperto un'indagine per omicidio colposo.

La donna aveva chiesto di poter riposare portando il bambino in nido, ma non gli è stato consentito. L'uomo sottolinea che molte madri sono lasciate sole nei reparti a causa delle restrizioni anti-Covid e chiede una revisione dei protocolli. La polizia ha sequestrato le cartelle cliniche e identificato il personale in servizio al momento dell'accaduto per capire perché il neonato sia rimasto accanto alla madre senza che nessuno se ne accorgesse.

© Riproduzione riservata