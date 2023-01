Libero e Virgilio mail in tilt, da 13 ore non funziona la posta elettronica di 9 milioni di caselle

Dalla mezzanotte le caselle di posta Libero.it e Virgilio.it gestite dal service provider ItaliaOnLine sono in panne. Contattata dall’Agi l’azienda assicura che non si tratta di un attacco hacker e che a bloccare i servizi di posta elettronica è un problema tecnico ai data center. I due servizi contano 9 milioni di caselle mail attive.

«A partire dalla notte del 23 gennaio 2023 si stanno verificando disservizi sull'infrastruttura a cui fanno capo i servizi web Libero e Virgilio, in particolare la posta elettronica» si legge in una nota dell’azienda, «E' stato identificato il problema, in corso di risoluzione, che è dovuto a un disservizio all’interno del nostro data center».

"Si tratta di un problema di natura tecnico esclusivamente interno, il che significa che escludiamo categoricamente potenziali attacchi hacker e che i dati dei nostri utenti, che sono il bene più prezioso, non sono in pericolo. Pertanto il servizio, una volta ripristinato, non genererà nessuna perdita per i milioni di account Libero e Virgilio mail, eccetto purtroppo l’elevato disagio che i nostri utenti sono costretti a subire in queste ore e di cui ci scusiamo, confidando in una risoluzione la più rapida possibile».

