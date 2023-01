Massafra, l'allarme lanciato dai genitori di due dei tre ragazzi morti nell'incidente

Sono stati i genitori di due delle tre vittime del grave incidente verificatosi ieri sera alle porte di Massafra a scoprire l’accaduto e a lanciare l’allarme. La coppia ha perso il figlio Leonardo Carucci, di 19 anni, e la figlia, Antonella di 13. I due ragazzi avevano trascorso una giornata a Martina Franca in compagnia di amici e percorrendo la strada tra Martina Franca e Massafra stavano rientrando in quest’ultimo centro, dove risiedono, quando l’auto su cui viaggiavano si è schiantata contro un muro che delimita la carreggiata. Insieme ai fratelli Carucci, ha perso la vita anche Leo Conte di 20 anni, che era alla guida dell’auto. E’ rimasto ferito, ed è ricoverato all’ospedale di Taranto, un quarto passeggero, Giuseppe Convertino, anch’egli giovanissimo. Il ragazzo non è in pericolo di vita. Le tre vittime erano tutte di Massafra. Quel tratto stradale, segnato anche da curve, è ritenuto pericoloso ed è già stato teatro, in passato, di incidenti mortali.

Il sindaco di Massafra, Fabrizio Quarto, ha intanto dichiarato che «apprendere questa terrificante notizia lascia senza parole. E’ una tragedia immane. Alle famiglie che stanno attraversando questo inferno agghiacciante giunga il cordoglio dell’intera comunità. Con un lutto cittadino - conclude il sindaco - ci stringeremo intorno a loro, pur essendo ben consapevoli che nulla può essere di conforto in queste ore disperate».

