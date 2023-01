Calciatori arrestati per violenza sessuale: "C'è un video che dimostra che era consenziente"

E’ stata «una liberazione» aver potuto dare «per la prima volta» la propria versione dei fatti. Lo ha spiegato Federico Apolloni, uno dei due calciatori del Livorno arrestati per violenza sessuale ai danni di una 22enne americana, al legale Leonardo Cammarata. Lo ha riferito l'avvocato, chiarendo che anche per Mattia Lucarelli l'interrogatorio davanti al gip, in cui i due si sono difesi dalle accuse, è stato «liberatorio» in questo senso. Il difensore ha detto pure che «la Procura e anche noi faremo ora accertamenti per trovare» un video che, a detta delle difesa, li scagionerebbe, perché potrebbe mostrare «rapporti consenzienti».

