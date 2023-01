Il bar è troppo rumoroso: i vicini "esasperati" lo comprano per farlo chiudere

Il noto bar Zanellato, famoso punto di incontro per gli studenti universitari di Padova situato in via dei Fabbri, chiude i battenti. La proprietaria ha deciso di vendere l'immobile e non rinnovare l'affitto al titolare. Tuttavia, secondo il Corriere Veneto, il proprietario dell'edificio avrebbe respinto l'offerta per l'acquisto del locale che avrebbe garantito la sopravvivenza di Zanellato, accettando invece quella di un gruppo di residenti vicini al bar. Il motivo sarebbe legato alla loro esasperazione per i rumori provenienti dal locale. L'immobile potrebbe essere trasformato in un'area residenziale o affittato per altre attività commerciali. Il titolare del locale, Dario Zannoni, ha dichiarato che riaprirà un nuovo bar ai Navigli.

© Riproduzione riservata