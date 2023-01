Crisanti: escludere Madame da Sanremo se è vera la notizia dei falsi vaccini

La cantante Madame dovrebbe essere esclusa dal prossimo Festival di Sanremo qualora si confermi l’indagine che la chiamerebbe in causa sui presunti falsi vaccini. Lo sostiene Andrea Crisanti, virologo e senatore del Pd, ai microfoni di Un Giorno da Pecora, su Radio1 Rai. La questione «è grave, secondo me dovrebbe essere esclusa da Sanremo come lo fu Djokovic nel tennis, è un problema di menzogne, una questione di civiltà e di esempio. Non so se questo si configura come un reato ma eticamente non è accettabile», ha aggiunto.

