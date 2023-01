Fabio Pinelli è il nuovo vicepresidente del Csm: “Ascolterò tutti, senza distinzioni”

«Anche a chi non mi ha votato dovrò garantire ascolto, per cui il comportamento del Consiglio sia orientato sempre a scelte condivise e meditate». Lo ha dichiarato il nuovo vicepresidente del Csm Fabio Pinelli, prendendo la parola in plenum dopo la sua elezione. «Anche a chi non mi ha votato dovrò

