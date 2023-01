Pisa, ragazzina li scopre a fare sesso nel bagno del supermercato: interviene la polizia per fermarli

Atti osceni in luogo pubblico: l'episodio è stato segnalato all'Esselunga del centro commerciale Pisanova a Pisa. Una ragazzina stava cercando di andare in bagno quando ha sentito degli "strani rumori" provenire da uno dei bagni. Ha informato una donna che conosceva e insieme hanno scoperto una coppia (un italiano e una brasiliana) che stavano consumando un rapporto sessuale. I due erano già stati sorpresi in passato dal personale di sicurezza in atteggiamenti intimi all'interno dei bagni. Non sono usciti subito dal bagno. Al contrario, alla richiesta di una serie di persone di allontanarsi i due hanno fatto resistenza. Dopo l'intervento della polizia, i due sono stati identificati e accusati di atti osceni in luogo pubblico.

© Riproduzione riservata