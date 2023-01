Un 51enne è stato ucciso da un cammello in un villaggio vacanze di Omsk, in Siberia, dopo che l'uomo lo aveva colpito con con un pugno sul muso. L'animale, che non aveva mostrato segni di aggressività, ha reagito alla percossa mordendo e calpestando l'uomo. Le autorità stanno indagando sulla legalità della detenzione dell'animale e sulle sue condizioni all'interno del villaggio vacanze.

