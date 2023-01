Michael Schumacher, foto choc scattate da un amico e proposte ai giornali per un milione

Una storia triste. Che si intreccia al dramma di Michael Schumacher, il campioni di Formula 1 vittima di un terribile incidente sugli sci nel dicembre 2013. Si tratta di un vero e proprio tradimento: una persona molto vicina alla famiglia del pilota tedesco avrebbe infatti scattato alcune foto di nascosto a Schumi e avrebbe tentato di venderle ad una cifra da capogiro, un milione di euro, ai giornali: uno scoop rifiutato però da tutte le testate europee, per ovvi motivi. Secondo quanto riferisce ora la procura di Offenburg, che si era occupata del caso dopo la denuncia della moglie di Schumacher, "una persona sconosciuta, presumibilmente all'epoca caro amico del pilota", durante una visita nella casa svizzera del tedesco avrebbe scattato di nascosto delle foto del sette volte campione del mondo di Formula 1 disteso sul letto e, una volta fatte uscire, sempre secondo gli inquirenti tedeschi, le avrebbe offerte a diverse testate giornalistiche europee chiedendo in cambio una cifra vicina al milione di euro. Dell'autore non si conosce però l'identità. La vicenda risale a tre anni dopo l'incidente: le foto sarebbero state scattate nella villa svizzera di Gland.

