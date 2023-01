Reggio Emilia, quasi 6mila telefonate all'ex in 5 mesi e minacce: arrestata 39enne

Aveva già ricevuto un ammonimento il 31 dicembre per stalking dopo aver tempestato l'ex fidanzato con 5.658 telefonate e 418 sms in cinque mesi. Ma ieri si è presentata sotto casa dell’uomo, un 50enne di Castellarano (nel Reggiano), ed è stata arrestata in flagrante dai carabinieri. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, la donna - una 39enne residente a Fiorano Modenese - non si rassegnava alla fine della loro relazione durata da aprile scorso a pochi mesi dopo; da qui sono iniziate le condotte persecutorie con telefonate e messaggi.

L’uomo ha raccontato di averla bloccata su tutti i mezzi di comunicazione, ma la donna a quel punto si sarebbe presentata diverse volte sul luogo di lavoro e sotto casa dell’uomo, suonando il citofono e minacciando di divulgare foto che lo ritraevano nudo. Da qui è scattata un’ulteriore denuncia il 23 gennaio, ma la donna si è ripresentata ancora sotto l’abitazione dell’uomo a Castellarano dove sono scattate le manette per la giovane che ha trascorso la notte ai domiciliari; stamattina è comparsa in tribunale di Reggio Emilia: il gip Sarah Iusto ha convalidato l’arresto e ha applicato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima nonché l’assoluto divieto di comunicare con lui.

