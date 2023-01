Maiori, ubriaco e drogato alla guida... tampona l'auto dei carabinieri

Ubriaco e drogato alla guida tampona l’auto dei carabinieri. È successo questa sera a Minori intorno alle 19. La Fiat Tipo dei Carabinieri della stazione di Maiori che aveva rallentato la marcia è stata toccata da una Ford Focus che sopraggiungeva. Alla guida un amalfitano di 49 anni il quale, sottoposto a tutti i controlli da parte dei militari del Radiomobile sopraggiunti, è risultato positivo all’elitometro. 2,7 grammi per litro, oltre quattro volte il limite consentito, con l’uomo denunciato per guida in stato di ebbrezza a cui è stata sospesa la patente. Portato al presidio ospedaliero della Costa d’Amalfi, l’uomo è stato sottoposto al drug test risultando positivo alla cocaina. All’auto dei Carabinieri non sono stati riscontrati danni di rilievo.

