Anziani morti a Napoli: la donna colpita alla testa. Ipotesi omicidio-suicidio

I carabinieri della compagnia di Poggioreale e quelli del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in via Luigi Landolfi, dove in strada, a terra, hanno trovato il corpo senza vita di un 70enne, che sembrerebbe essersi lanciato da una finestra dell’appartamento che condivideva con una donna di circa 95 anni. La donna, probabilmente sua convivente, è stata trovata in casa, a letto, morta anche lei. Sul corpo alcune ferite. Indagini sono in corso per ricostruire la dinamica. Prende forma l'ipotesi omicidio-suicidio. Il corpo della donna - Giuseppina Faiella, di 97 anni - è stato infatti trovato nel letto con alcune ferite alla testa, provocate da un oggetto che non è stato ancora individuato. L’uomo - Salvatore Maddaluno, di 76 anni - si sarebbe invece lanciato dalla finestra dell’abitazione dove i due convivevano. Faiella e Maddaluno, entrambi napoletani, non avevano figli. I rilievi dei carabinieri sono ancora in corso. Sul posto la sezione investigazioni scientifiche del Nucleo investigativo di Napoli, con il medico legale e il pm Monica Campese. Le salme saranno sequestrate per le autopsie.

