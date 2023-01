Assegno di mantenimento revocato, l'ex moglie spendeva denaro per attività di svago

La Cassazione ha stabilito con una sentenza che l'assegno di mantenimento per il coniuge può essere revocato se il coniuge si dedica ad attività di svago, come fare acquisti non necessari e trascorrere le giornate in palestra, invece di cercare un'occupazione retribuita. Lo riferisce il Messaggero. La sentenza sottolinea che l'assegno di divorzio ha una funzione assistenziale e compensativa e richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. L'importo è calcolato sulla base della valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti, considerando il contributo fornito alla vita familiare e alla formazione del patrimonio.

In particolare, la Suprema Corte ha deciso di revocare l'assegno divorzile di 100 euro e il contributo mensile di 450 euro per il mantenimento del figlio maggiorenne e non autonomo di una coppia di Velletri. La decisione è stata presa in base al fatto che il figlio aveva lasciato il lavoro presso l'officina del padre per lavorare con il nuovo compagno della madre. La Cassazione ha inoltre sottolineato che la madre aveva redditi provati e capacità lavorativa dimostrata dalla sua attività di body building.

