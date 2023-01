Scontro mortale a Terni, Manuel Galeazzi investito da un giovane ubriaco e senza patente

E' stato sottoposto a fermo dopo che dalle analisi è emerso che fosse alla guida sotto l'effetto di alcool. E rimane piantonato nell'ospedale in cui è stato ricoverato per le ferite riportate a seguito dell'incidente l'uomo che, ieri sera, ha investito il 36enne Manuel Galeazzi lungo la statale 209 della Valnerina, morto sul colpo. L’incidente si è verificato non lontano dalla cascata delle Marmore, vicino Terni.

La vittima era residente nel comune di Ferentillo, in provincia di Terni. Pur coinvolto nell'incidente mortale, dunque, il giovane si era allontanato a piedi dopo lo schianto, ha percorso un lungo tratto lungo i sentieri turisti della cascata delle Marmore nonostante fosse notte, ma è stato rintracciato dalla polizia. Era alla guida di una Alfa Romeo 147 che lungo la statale Valnerina, all’altezza di Collestatte Piano, si è scontrata con una Smart con a bordo un trentaseienne di Ferentillo che nell’urto è stato sbalzato dall’abitacolo. L'operaio era padre di una bambina piccola. Il conducente dell’Alfa, invece, trovato in stato confusionale e ferito, è stato trasportato all’ospedale di Terni. L’indagine è coordinata dal sostituto procuratore Raffaele Pesiri e seguita dal procuratore facente funzioni Claudio Cicchella. Tra gli elementi al vaglio anche la patente di guida che sembra gli fosse stata revocata in passato.

