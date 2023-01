Accoltella l'ex della madre "per difenderla", 19enne arrestato a Limbiate

Ha accoltellato l’ex compagno della madre per difenderla durante una violenta lite domestica. Un diciannovenne è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Desio (Monza Brianza) con l’accusa di tentato omicidio. I fatti, di cui si è avuta notizia solo oggi, risalgono allo scorso 16 gennaio. «Pezzo di m..., non devi toccare mia madre», è la frase che il giovane avrebbe pronunciato prima di sferrare, con un coltello da cucina, alcuni fendenti contro l’uomo di 38 anni. Quest’ultimo, lasciato l’appartamento con una profonda ferita all’addome e alla testa, è stato soccorso e accompagnato da una passante in giro con il cane in ospedale.

I medici della struttura sanitaria di Garbagnate Milanese hanno poi contattato i carabinieri. Dalla prima ricostruzione è emerso che, la tragedia sfiorata si è consumata in uno dei palazzoni di edilizia popolare di Limbiate (Milano). La vittima è un ex operaio residente nella provincia, al momento senza lavoro. Ubriaco e sotto effetto di droghe, l’uomo ha raggiunto l’abitazione dell’ex convivente 58enne e madre dell’arrestato, con la quale ha litigato, per poi aggredirla e prendersela col figlio 16enne, rimasto ferito alla lingua e al mento mentre cercava di difendere la donna. A quel punto è intervenuto il fratello diciannovenne.

© Riproduzione riservata