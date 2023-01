Ambulanza passa col rosso e travolge un'auto a Velletri: due bambini tra i sette feriti

Sette persone, tra cui due bambini, sono rimaste ferite in un incidente automobilistico a Velletri: un'ambulanza privata che sarebbe passata con il rosso ha investito l'auto sulla quale viaggiava un'intera famiglia. Lo riferisce Il Messaggero.

I bambini sono stati trasportati in ospedale con l'elisoccorso e sono in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. L'incidente si è verificato in una zona pericolosa nota per i frequenti incidenti stradali. La circolazione è stata bloccata per ore e il traffico deviato. Gli altri feriti sono stati portate in vari ospedali della zona dalle ambulanze del 118. I vigili del fuoco sono intervenuti per agevolare le operazioni di soccorso.

