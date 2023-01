Giuseppina risulta "mai nata", lo choc di una 70nne all’anagrafe

Giuseppina, una donna di 70 anni che risiede a Torino dal 1963, è stata informata che non risulta il numero dell'atto di nascita sul suo documento di identità: è come se risultasse "mai nata". Lo racconta un articolo del quotidiano La Stampa.

La donna ha lavorato per 40 anni e ha votato, ma la carta di identità non può essere rinnovata. Il suo numero di identificazione ha quattro zeri, che vengono assegnati a coloro che provengono da paesi fuori dall'UE. Ha chiesto al comune di nascita (in provincia di Foggia) di inviare il documento che conferma la sua nascita. La sua carta scade a marzo e il passaporto è scaduto, la patente non è stata rinnovata. La signora Giuseppina ha deciso di muoversi prima di marzo a causa del caos all'anagrafe.

"Fortunatamente ho agito con anticipo. La mia carta scade a marzo, ma il caos all'anagrafe mi ha convinta a muovermi più di un mese prima – spiega Giuseppina a La Stampa -. Il passaporto è scaduto e la patente non l'ho più rinnovata perché non guido da un po'. L'unico documento a mia disposizione è la carta di identità".

